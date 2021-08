La decisión de Gianinna Maradona y el mensaje de Daniel Osvaldo en medio de la crisis

La luna de miel entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo parece que llegó a su final. La hija de Diego Maradona se convirtió en noticia después de que le respondiera a una seguidora en Twitter que aseguró haberla visto en un bar.

"Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco", dijo la joven en la red social y generó la respuesta de Gianinna: "Hola genia! Buen día!. ¿Cuándo me viste y en qué bar laburás? ¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste", disparó sin filtro la joven empresaria dando a entender que algo pasaba entre ella y Osvaldo.

El tweet que despertó las señales de crisis entre Gianinna Maradona con Osvaldo.

Luego, la morocha respondió a la frase de la misma seguidora que se refirió a su relación con Dani Stone como tóxica. “Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”, explicó y agregó: “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”.

Señales en redes y mensajes que confirman la ruptura entre Gianinna Maradona y Osvaldo

Aunque no blanqueó la crisis, Gianinna Maradona dio señales en redes sociales que fueron descubiertos por algunos medios y, según parece, la pareja se dejó de seguir en Instagram.

Mientras tanto, el ex de Jimena Barón hizo un contundente post que también deja en claro que no las cosas no están bien. “Hubo momentos, destellos de esperanza, pero no tardaron en disiparse en la misma vieja fórmula: el hedor de la realidad", expresó el ex futbolista.

En tanto, Gianinna hizo lo suyo en su cuenta oficial y compartió una frase de William Shakespeare: “La imagen de la muerte es como un espejo que nos dice que la vida no es más que un soplo y que es un error fiarse de ella”.