Una usuaria de Twitter envió un mensaje sin prever que iba a poner al descubierto una posible crisis entre Daniel Osvaldo y su novia, Gianinna Maradona.

La usuaria escribió inocentemente "Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco", y cerró: "Soy un cero". La chica, identificada bajo el pseudónimo "Benito", jamás imaginó que la hija de Diego Maradona se haría eco de su publicación.

Fiel a su estilo, Gianinna respondió: "Hola genia! Buen día!. ¿Cuándo me viste y en qué bar laburás?" y a continuación, escribió un texto que sorprendió por la contundencia de sus palabras: "¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste".

¿Gianinna Maradona en crisis con Daniel Osvaldo?: "Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia"

A raíz de esto, se incorporó otra persona a la conversación de Twitter quien también aportó al tema. "No!! Ya veo los titulares de los chusmeríos!", y esto dio pie a la hija del Diez a hacer un descargo que la tenía atragantada: "Jajajaja, imaginate que tengo 3 de mis tías diciendo en un programa de TV, junto a un desequilibrado, cosas que no son", escribió refiriéndose a la presencia de sus tías y el abogado de Maradona, Matías Morla, en el programa "Debo Decir", que conduce Luis Novaresio.

Osvaldo y Gianinna, enamorados.

Lejos de dar por terminado el tema, la diseñadora agregó: "Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos. Hice 1 pregunta y en mis leyes espirituales, suponer, no es algo que entre en juego", escribió convencida

Más allá de que la mamá de Benjamín Agüero recibe miles de mensajes a diario, éste no fue uno más y mostró aparte de la situación conflictiva en el seno de la familia, un problema que estaría atravesando con el ex de Jimena Barón quien con otras parejas anteriores, tuvo acusaciones de indifelidad.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: el "te amo" que indica que sigue el romance

Pese a que las versiones indicaban que el romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo habría terminado, lo cierto es que sus idas y vueltas en las redes evidencias que aún mantienen su amor sobre ruedas.

¿Una de las últimas evidencias? La más que elocuente historia de Osvaldo en Instagram en donde compartió una imagen en donde se lo ve abrazando a la que parece ser Gianinna en un paseo en barco junto a una canción que dice: “I love you, (yeah, yeah) Now and forever (Te amo, sí, sí. Ahora y por siempre)”. La frase es un fragmento de Woman, el hit de John Lenon.

LP