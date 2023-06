Yanina Latorre estuvo como invitada del ciclo "Terapia Picante" e hizo una impactante revelación sobre su casamiento con Diego Latorre.

La panelista de LAM confirmó que el día de su boda la pasó fatal por un detalle fashion: "Benito Fernández, que me hizo el vestido, me lo hice apretar tanto para escupir el escote que vomité toda la noche porque no me pasaba la comida", relató Yanina.

"No tuve noche de bodas, llegué y me quedé dormida, vomité sangre y al otro día me internaron", agregó la panelista, quien además relató que nadie creía en todo lo que decía. "Cuando vieron la tapa de Olé se dieron cuenta de que todo era verdad", cerró la panelista con su particular humor.

Yanina Latorre habló sobre la teoría de que Juana Repetto es la hija de Darín

En el mismo ciclo, Yanina habló sobre los chismes de la farándula y se centró en uno muy comentado: la teoría de que Ricardo Darín es el papá de Juana Repetto.

"La gente está convencida de eso. No por dios", comenzó Yanina con su particular humor, negando claramente la versión.

Consultada sobre por qué cree que la gente sigue hablando de esto, Latorre detalló: "El rumor inicia porque Reina y Ricardo trabajaron juntos y qué sé yo, tal vez pasó algo. Después el parecido, como la chica no tiene la cara del padre, entonces se lo engrampan a otro. Porque Ricardo tiene ojos parecidos".