Yanina Latorre y Viviana Canosa hacen un divertido pase en la radio El Observador. En algunas ocasiones hablaron de la vida amorosa de la conductora, en donde se sinceró sobre los rumores de amorío con diferentes famosos. Ahora, hablaron sobre el té y el café, por lo que la esposa de Diego Latorre le hizo un ofrecimiento que la conductora de LN+ no pudo rechazar.

Mientras estaban al aire, se escuchó a Viviana Canosa decir: "Gracias por el café. Me podrías traer mi edulcorante, please", ya que tenía el micrófono abierto y ella no lo sabía. Al escuchar el pedido de la periodista, Yanina Latorre respondió: "¿Qué please? Levantante y buscalo Viviana. ¿Quién sos?" con humor.

Entonces, Viviana Canosa inició una interesante charla sobre infusiones. "Pero estamos al aire. Es que a mí me da mucho asco tomar el café sin edulcorante. Ojalá pudiera pero no me gusta. Tampoco me gusta mucho el café, pero hoy me cansé del té. ¿Viste que a veces necesitas un café?", planteó la periodista a Yanina Latorre.

En este ida y vuelta, Yanina Latorre recordó que viajará a Turquía y se le ocurrió un exótico regalo que le podría llegar a gustar a Viviana Canosa. "Ahora que me voy a Estambul te voy a traer tecito rico turco. Te traigo ese regalo... ¿Querés?". Frente a la propuesta de la conductora, la rubia no pudo decir que no y lo aceptó con mucho gusto.

Yanina Latorre se burló de Fede Bal y lo trató de inmaduro

Hace algunos días, Fede Bal recordó un tweet que se le hizo viral hace 10 años. En este posteo en Twitter, el actor señalaba un supuesto talento sexual que tiene: realiza sexo oral de una manera excelente. LAM no se perdió la oportunidad de levantar esto y lo trataron al aire.

El Tweet de Fede Bal que se viralizó hace 10 años

"Hace unas semanas se cumplieron diez años de mi hit tweet, y me parece importante a modo de homenaje poner en contexto y explicarles cuáles son mis siete mandamientos ABRO HILO", escribió Fede Bal en Twitter. Ahí, publicó una serie de tweets dándole contexto.

Frente a esto, Yanina Latorre dio su opinión y lo liquidó: "Después dice que quiere ser un actor serio y hacer Shakespeare. Para mí puede convivir todo. Pero es él el que dice que sólo quiere hablar de trabajo. A mí esto que escribió me dio vergüenza. ¡Es un pibe grande!".

