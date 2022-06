Juana Repetto, hija de la actriz Reina Reech y del periodista Nicolás Repetto, estuvo ayer en PH, Podemos Hablar, y habló, por sugerencia de Andy Kusnetzoff, sobre su parecido físico con el actor Ricardo Darín y sobre los comentarios mediáticos que en un momento se llegaron a hacer alrededor del tema.

La actriz, próxima a cumplir 34 años y que se toma el tema con mucho humor, dio detalles de cómo se enteró de que había un rumor instalado en los medios, sobre su parentesco con Ricardo Darín, donde en varias ocasiones se especuló que el actor podría llegar a ser su padre, mucho más teniendo en cuenta que Reina había sido novia de Darín.

Juana Repetto habló sobre su parecido a Ricardo Darín: “Mi papá me ofreció hacer un ADN”.

El tema del “falso padre”, surgió, ya que en PH, hablaron sobre cómo les afecta lo que se dice ellos, como famosos, en los medios. Para iniciar su relato, Juana aclaró que ella se enteró de esos rumores, cuando ya era grande, gracias a un novio con el que vivía, que un día llegó y le dijo que si ella estaba al tanto de lo que se rumoreaba y ahí entró a googlear y se dio cuenta de lo que estaban hablando.

“Ahí me entero de todo y digo, ¡Wow, es mi padre, soy parecida de verdad”. La famosa contó que le habló del tema a su mamá, pero el tema lo dejó ahí, pues sostuvo que tiene “confianza ciega” a lo que le diga su mamá.

Juana Repetto habló sobre su parecido a Ricardo Darín: “Mi papá me ofreció hacer un ADN”.

«Yo le decía al Chino, “hola, hermano”. Yo vivía, literalmente, en frente de la casa de Ricardo Darín. O sea, nos veíamos desde mi balcón. Cuando Ricardo salía a la vereda a fumar, yo salí y le decía: “Hola, Papá”... todo en broma».

La actriz contó entre risas que con el Chino Darín, también se trataban de hermanos, pero era un juego. “¿Hey, me llevás a casa? ¡Sí, dale! ¿Ey, mi hermano!”. Repetto comentó que se habló mucho del tema, pero se sinceró y aclaró que ella no estaba enterada. Un día, en el que Jorge Rial fue al programa de Nicolás Repetto, el periodista le preguntó sobre ese tema y el padre de Juana comentó que no era algo para tomarse en broma, que era algo delicado, pese a que su hija se lo tome desde lo cómico.

Juana Repetto habló sobre su parecido a Ricardo Darín: “Mi papá me ofreció hacer un ADN”.

Apartir de ese momento, Juana cambió el chip y decidió respetar la postura de su papá y no jugar más con este tema del “falso padre” y aclaró que Nicolás le ofreció hacerse una prueba de paternidad: “Me dijo que si yo estaba insegura, fuéramos a Chile, para que no sea un escándalo acá, y nos hacíamos una prueba de ADN”; sin embargo, la actriz dejó el tema así y nunca se lo hizo, para ella no había nada que aclarar.

Qué le dijo Reina Reech a Juana Repetto sobre este asunto

Juana dijo que a su mamá esos rumores jamás le importaron, pues remarcó que siempre fue fiel de manera “absoluta” a Nicolás Repetto: “Nunca, en los 8 años, cag**é a tu papá. Con Ricardo estuve a los 18, se acabó y no lo vi nunca más”.

Juana Repetto insistió que para ella esos rumores nunca le quitaron el sueño, jamás les dio importancia y en broma dijo que a su papá no lo iba a abandonar, así que se hubiera quedado con los dos.