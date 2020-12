La emoción de Claudia Villafañe en Masterchef tras una devolución de Flor Peña

En medio del duro momento que atraviesa tras la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe se puso el delantal y continuó su camino en Masterchef Celebrity, el reality éxito de Telefé que la tiene como una de las figuras más queridas.

En la noche del lunes, la empresaria no llegó a cumplir con las expectativas del jurado del certamen, sin embargo recibió unas palabras de apoyo de Flor Peña, quien estuvo invitada al ciclo.

“Me encantan las empanadas fritas y verte acá. Me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, destacó la actriz, mientras Claudia contenía las lágrimas ante esas palabras de afecto.

“A mí también eso me gusta porque ven a otra Claudia que es la real. ¡No me hagas llorar!”, le dijo Villafañe pero Peña continuó súper sincera: “Te veía a cocinar y siento que tenés como un exceso de responsabilidad, que me parece que eso tiene que ver con tu vida. Esa cosa de que todo te tiene que salir bien y que si vas a cocinar la empanada te tiene que salir bien y tenés que llegar a tiempo. Y que no podés fallar porque ‘Claudia no puede fallar’. Y sí podés fallar, Claudia”.

Por último, la conductora de Flor de equipo, cerró: “Más allá de a dónde llegues con el certamen, a mí me gusta verte a vos. Es re lindo verte acá, sos un poco la madre de todo este certamen y sos una hermosa mujer”. Las palabras de Flor finalmente hicieron mella en la mamá de Dalma y Gianinna Maradona, quien se tapó la cara mientras se escurrían sus lágrimas. “Flor me dice las palabras justas porque es lo que me pasa, es la verdad”, aceptó Claudia.