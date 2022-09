La ex de El Polaco aseguró que Barby Silenzi apareció en el cumple de su hija sin aviso

Valeria Aquino volvió a arremeter contra Barby Silenzi, después de su reconciliación con El Polaco.

La morocha contó que celebraron el cumpleaños de su hija Alma en familia y que fue la bailarina una de las presentes, a pesar de que no tenía invitación. "Con ella no hablo, no la había invitado al cumpleaños pero vino igual", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Barby Silenzi, El Polaco y Valeria Aquino en el cumple de Almita.

"Ezequiel me dijo que se habían arreglado, entonces le abrimos la puerta de la casa como debe ser, también vinieron las nenas, hacía mucho no veía a Elenita, uno piensa en los hijos y hago una pausa, prefiero estar en paz”, aseguró.

Valeria Aquino habló sobre su relación con El Polaco

El vínculo entre Valeria Aquino y El Polaco tuvo altibajos y, hace algunas semanas, la morocha mantuvo un fuerte enfrentamiento con Barby Silenzi.

Sin embargo, las cosas parecen ir por el camino de la paz y así lo confirmó Valeria. "Él está bien, los veo bien, ahora están en Jamaica, me avisó que se tomaba unos días, sostiene la vida de cuatro nenas, tiene hijas con diferentes mujeres, es difícil", dijo y aseguró que estuvo de acuerdo en sus vacaciones.

Valeria Aquino y El Polaco junto a Almita.

"Me parece lo más sano hablar y he decidido hablar en lo privado después de lo que pasó en ese episodio medio tristón", tiró.