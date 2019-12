La ex niñera de Pampita ratificó y amplió la denuncia por amenazas y maltrato

Mientras Pampita espera que Viviana Benítez le pida disculpas públicas, la mujer acudió nuevamente a la Justicia no solo para ratificar su denuncia contra la modelo por maltrato y hostigamiento sino también para ampliarla, dando más detalles del escándalo.

“Vine a ratificar y ampliar la denuncia, ahora ya no depende de mí, ahora está en manos de la justicia’’, sentenció la ex empleada de Carolina Ardohain en diálogo con Involucrados. Y agregó: ''La justicia verá si tengo razón o no, cada uno sabe lo que hace y cómo defenderse. Nadie se volvió a comunicar conmigo’’.

En tanto, su abogado, Fernando Davila, señaló que la denuncia “es por amenazas y amenazas coactivas” , en tanto aclaró que en febrero “habrá novedades, habrá una audiencia’’. En cuanto a los dichos de la conductora respecto a que demandaría a Benítez por "daños y perjuicios", el letrado comentó: ''No estoy pendiente de los medios, Viviana ha canalizado las demandas en la justicia y no fuimos notificados de ninguna demanda’’.

''No tuve otra opción porque quise hablarlo, sabía que ella iba a negar todo como hace siempre. Lo penal lo hice porque me canse de esta situación’’, concluyó la exempleada de la top.