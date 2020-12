La fuerte frase de Rocío Oliva tras el apoyo de Verónica Ojeda

La muerte de Diego Armando Maradona quien pasó a la eternidad el 25 de noviembre pasado sigue dando que hablar no sólo en su nucleo familiar sino también entre sus exparejas como Verónica Ojeda (madre de su hijo Diego Fernando) y Rocío Oliva, la última pareja del "Diez". En este contexto Luis Ventura le comunicó a Rocío Oliva el mensaje que le dejó Ojeda para ella, en el que le relató que la apoyaba y que estaba en contra de que la rubia no haya podido ingresar a la Casa Rosada para darle el último adiós a quien fue su gran amor.

"Vos sabés que en la semana yo hablé con Verónica Ojeda. Ella me preguntó si yo tenía comunicación con vos, y yo le dije que te llamaba cuando tenía que conseguir información. Y Verónica me dijo 'si la ves, mandale mi solidaridad. Yo pienso que ella tendría que haberse despedido de Diego en el velatorio. Yo sé que no la dejaron. Si yo hubiera podido hacer algo o nos hubiéramos comunicado de alguna manera y podido habilitarla, lo hubiera hecho'", contó el periodista.

Algo sorprendida por lo que le contó Ventura, Oliva relató: "No lo sabía y me parece un grato mensaje. Si está mirando se lo agradezco porque eso es lo que tenía que pasar. Cuando había peleas, estando Diego en vida, era una cosa y cada uno se hacía responsable. Con un Diego, me cuesta decirlo, en un cajón, todas las cosas tienen que quedar de lado. Con Verónica nunca fuimos amigas, pero así también pensaron las hermanas de Diego, que tenía que entrar a despedirme de Diego. Pero las que mandaban no era Verónica ni las hermanas", finalizó.