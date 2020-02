La fuerte respuesta de Virginia Gallardo a Mariano Iúdica tras su descargo

Virginia Gallardo sorprendió con sus declaraciones por su polémica salida de Polémica en el bar.

La bailarina reveló que su “licencia” no fue el verdadero motivo de su alejamiento. “En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo”, comenzó picante Virginia en diálogo con El Espectador, al tiempo que cursa el quinto mes de gestación de Martina. Al ser consultada por Ángel de Brito sobre los verdaderos motivos de su desvinculación, Gallardo sostuvo: “Pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver”.

Luego, Mariano Iúdica, conductor del ciclo de América, hizo su descargo. “Le hicieron una nota en radio y dejó entrever que la salida de acá fue con algo misterioso que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos acá fuiste y sos una persona muy importante, muy valiosa, y todos los compañeros quedamos sorprendidos. Si hay algo que nosotros tenemos que saber nos encantaría saberlo", dijo en el ciclo.

“Nosotros estamos esperando que nos cuentes. Somos un equipo de trabajo de muchos años. Sos muy importante. Yo hablé con ella cuando volví de vacaciones que no la vi acá. Ella dijo que no es un tema económico y se abren quinientos botones”, disparó.

Ante estas declaraciones, Virginia usó su cuenta de Twitter para responder a su ex compañero. "Sorpresa ???? de verdad ????? ... para mi todo lo contrario... no esperaba otra cosa ... solo confirma el acierto de mi decisión ... tema terminado para mí".