Sofía Elliot, reconocida por su protagónico en Vidas Robadas, compartió en sus redes sociales cómo es la lucha que lleva adelante con Valentina Godfrid, su pareja desde hace siete años.

La actriz de 40 años decidió realizar junto a su esposa un método alternativo a la fertilización in vitro en el que se permite la fecundación compartida. "Elegimos el método Ropa. Un método en el cual, si todo funciona, a mí me sacan los óvulos, los fecundan y se los implantan a Sofi. Fue un proceso de un año, entre la primera consulta y el momento en el que arrancamos", contó Valentina, ex jugadora de hockey.

La historia de Sofía Elliot y su novia: revelaron en redes cómo es su lucha por ser mamás

Luego, contó cómo fue el momento en el que con Sofía Elliot se enteraron de que no el tratamiento no había dado los resultados esperados. "De repente llegó el llamado: ningún embrión llegó al día 5'. Se nos partió el corazón. Lloramos mucho, nos costó varios días, pero yo, que tanto miedo tenía de que no funcionara, quiero decirles algo: aprendí que de ninguna manera esto es un fracaso, todo lo contrario, el amor y la experiencia que vivimos nos unieron y nos enseñaron cosas importantes", expresó.

La historia de Sofía Elliot y su novia: revelaron en redes cómo es su lucha por ser mamás

"No es necesario maternar para estar completa, ni es necesario hacerlo de esta manera, pero si decidís hacerlo así, tené en cuenta que, aunque no nos salió, nosotras lo intentaríamos de vuelta", finalizó.

La historia de Sofía Elliot y su novia: revelaron en redes cómo es su lucha por ser mamás

Cómo empezó la historia de amor de Sofía Elliot y Valentina Godfrid

Sofía Elliot y Valentina Godfrid se conocieron en 2015 gracias a trabajos que tuvieron en común. En ese momento, la actriz había decidido viajar a Los Ángeles y se reunió con ella para que la aconseje sobre su travesía.

"De ahí no nos separamos más. Y yo lo entendí, no podía esconder lo que me pasaba. Es muy importante que no te escondan así como es importante que vos te quieras, te valores y sepas lo que valés", dijo Valentina sobre esta relación que siguió con el casamiento en 2017.

Ahora, ambas tienen un canal de YouTube en el que cuentan su experiencia y militan por el amor libre, sin prejuicios.

La historia de Sofía Elliot y su novia: revelaron en redes cómo es su lucha por ser mamás