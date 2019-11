La jugada declaración de amor del ex de Florencia Kirchner a Julieta Ortega

Camilo Vaca Narvaja dedicó un tierno mensaje a Julieta Ortega. Después de confirmar oficialmente la relación, el joven de 33 años dejó un jugado mensaje de amor a la actriz.

La hija de Palito compartió una sensual producción de fotos. "Yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Me alcanza con que estés en el mundo con que sepas que estoy en el mundo, con que me seas testigo y juez", dice la frase que acompañó el sensual post y Vaca Narvaja agregó: "Yo voy a amarte sin palabras, sin una coma, sin puntuación. Te amo".

La pareja hizo oficial su romance hace algunas semanas mediante las redes sociales donde no tienen pruritos en ocultar su amor. La actriz había terminado hace algunos meses una relación con el empresario Esteban Eskenazi, mientras que él tiene una hija en común con Florencia Kirchner, hija de la vicepresidente electa Cristina Kirchner.