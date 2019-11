Carla Quevedo relató la pesadilla que vivió en un hotel de Cancún

Carla Quevedo viajó a México para formar parte de los premios "Produ Awards 2019" debido a que "Monzón", la serie en donde interpretó a Alicia Muñiz, fue premiada como serie del año. Además, la actriz aprovechó para disfrutar de unos días de playa tras un intenso día de trabajo.

"Acabo de tener la peor experiencia de mi vida en un hotel en Cancún. Entraron a mi cuarto sin permiso mientras me bañaba", contó indignada la actriz en su cuenta de Twitter.

"Todavía nadie me pidió perdón y, para colmo, me trataron como delincuente. Es la violación a mi intimidad más grande que viví. Una vergüenza absoluta. Y una atención pésima. Cinco estrellas y no llegan y a media", concluyó

