Julieta Ortega confirmó su romance con Camilo Vaca Narvaja, el ex de Florencia Kirchner

Julieta Ortega sorprendió al blanquear su romance con Camilo Vaca Narvaja, el exnovio de Florencia Kirchner y con quien tiene una hija en común, Helena. La actriz había terminado hace algunos meses una relación con el empresario Esteban Eskenazi.

Julieta publicó una historia de Instagram en la que se la puede ver muy acaramelada junto al joven de 33 años: en la foto, él le está dando un beso en la mejilla mientras ella mira a cámara. Además, acompañó la imagen con un fragmento de la canción A primera vista, de Pedro Aznar, que dice: “Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré”.

El exyerno de Cristina Kirchner también blanqueó la relación con una publicación en Instagram en donde se puede ver cómo él abraza a la hija de Palito. Y, al igual que Ortega, apeló a la misma canción de Aznar. ¡Súper románticos!