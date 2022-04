La princesa Leonor tiene novio y ya se lo presentó a su familia

La princesa Leonor pasó a ser noticia de todos los tabloides por un particular motivo: ¡tiene nuevo novio! La heredera al trono español no oculta su "colorida amistad" con un joven que al parecer conoció en el instituto de Gales en el que estudia y decidió invitarlo al cumpleaños número 70 de su abuela Paloma Rocasolano, madre de Letizia Ortiz.



Un detalle llamó la atención al ver las postales de la Familia Real llegando al evento: un desconocido que estaba completamente integrado con ellos. La prensa no tardó en descubrir que se trataba del noviecito de la princesa de Asturias. Morocho, con barba y más alto que la princesa, al joven en cuestión se lo pudo ver luciendo una remera con el logo del colegio al que los dos asisten.

Quién es el novio de la princesa Leonor

La periodista y escritora Pilar Eyre aseguró que: "Sabemos que el amigo de Leonor es alto, moreno, va a una clase superior y en el colegio son inseparables", dijo en la publicación, Lecturas.

Además, confesó que a los chicos les parece "inconcebible" estar alejados el uno del otro, por lo que, siempre según la información de la revista, durante su estancia en España Leonor no se ha separado de este chico y tampoco de sus padres.

La princesa Leonor de Asturias. Crédito: Casa S.M el Rey

"No sabemos muy bien qué ha hecho la princesa de Asturias estos días en España, aparte de los dos actos en que ha participado y la visita a su abuela materna por su cumpleaños. Lo que sí conocemos es lo que no ha hecho", sumó Eyre.



El pasado lunes, tanto la princesa Leonor como su "amigo especial" reanudaron las clases en el internado de Gales (Reino Unido) donde actualmente se encuentra cursando el primer año de bachillerato. Su rutina fue retomada tras 10 días de vacaciones que la heredera disfrutó en tierras españolas para visitar a su familia y pasar junto a ellos parte de la Semana Santa.

Durante el tiempo que la hija de Felipe y Letizia se encontró en España, protagonizó dos actos, que significaron su reaparición en público después de seis meses. No lo hacía desde los Premios Princesa de Asturias de Oviedo celebrados el pasado mes de octubre.