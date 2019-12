La reacción de Yanina Latorre ante la versión de infidelidad

Después de que Yanina Latorre asegurara que tiene planes de separarse de Diego Latorre las versiones de infidelidad comenzaron a correr. En Incorrectas, la vedette trans Julieta Biesa confirmó que tuvo un acercamiento al exfutbolista, donde él la había invitado a un hotel alojamiento.

“Yo me puse a hablar con él desde la ventana y él me dijo que vayamos a este lugar, a un hotel. Me quedé sorprendida y pensé que me estaba cargando. Después me dijo ‘dame tu teléfono y después te llamo’ y luego me hizo unas preguntas que…Él fue directo al grano, Mo. Igual no te quiero decir las cosas que me preguntó. Fueron cosas sexuales. Yo me quedé sorprendida. Pensaba “¿con todo lo que te pasó me estás hablando así?”, contó la vedette en el ciclo de Moria Casán.

Lo cierto es que, trascendido el escándalo, las miradas se posaron sobre Yanina.La panelista de LAM tuvo un total apoyo de sus seguidores en redes sociales donde ella tuvo una particular reacción.

Una de sus fans le escribió: “Hoy más que SIEMPRE ‘¡¡AGUANTE YANI!!’ Tomalo como lo que ES… un show”, la panelista de Los Ángeles de la Mañana sorprendió con su reacción risueña ya que le respondió “¡jajajaa pero sí!”.

¿Pensará en la ruptura definitiva?