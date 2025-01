Tras semanas de rumores y en medio del escándalo con Wanda Nara por sus hijas, Mauro Icardi decidió blanquear su relación con la China Suárez. A través de sus redes sociales, el futbolista dio el primer paso, publicando una serie de fotos junto a la actriz que no dejó lugar a dudas sobre su flamante noviazgo.

En las fotos, la pareja se muestra cómplice en la casa que Mauro adquirió hace unos días y en donde la actriz se instaló junto con sus hijos. “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos hay que recorrer”, escribió Icardi junto al posteo

“Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas. Hoy no necesito más señales... sé que con vos, estoy donde debo estar”, cerró el deportista.

La actriz, quien viene manteniendo silencio sobre su vida amorosa y los escándalos en los que está implicada, no dudó en reaccionar al posteo de su pareja. Minutos después, reposteó las imágenes en sus historias de Instagram y sumó un mensaje breve pero contundente: “Voy a morir de amor”.

El detalle de la canción que Mauro Icardi eligió para blanquear su romance con la China Suárez

Un detalle que no pasó desapercibido fue la elección de la canción que acompañó el posteo: “París”, de la artista mexicana Ingratax. La ciudad francesa, conocida como la capital del amor, tiene un significado especial en la historia de la pareja, ya que fue ahí donde se originó el famoso "Wandagate" en octubre de 2021.

“Me imaginaba tú y yo en París” o “Me tienes jodida la mente y no puedo verte” son algunas de las frases de la canción que en este contexto escandaloso no pasaron desapercibidas, ya que fue en aquella ciudad donde el futbolista le había sido infiel a Wanda Nara con Suárez.

Con este gesto público, la pareja no solo blanqueó su relación, sino que también selló su compromiso de vivir el presente juntos, que sin dudas será un momento cargado de polémicas y escándalos mientras Icardi continúa con su divorcio de Wanda Nara.

VO