La señal que recibió la hija de Sergio Denis sobre su padre

Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis, contó un detalle sobre su padre que la dejó muy sensibilizada. La mujer aseguró que al poco tiempo de la muerte del cantante recibió una señal.

En una entrevista con Mitre Live, la hija del artista charló con Juan Etchegoyen, y recordó que cuando era chica, su papá siempre le cantaba el la canción “Alfonsina y el mar”. “Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña (cerca de Lago Puelo, en donde vive) con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, aseguró.

“No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, detalló.

Para finalizar, Hoffmann completó: “Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, cerró.

Desgarradora despedida de Barbara, la hija de Sergio Denis

Tras la muerte de Sergio Denis, Bárbara subió a sus redes una foto muy casual que le tomaron junto a su papá y agregó unas palabras que reflejan su dolor.

"Esto nunca debería haber pasado. Siento bronca y una tristeza infinita. Me arrancaron mi otra mitad. No pude despedirte, pero te encuentro en cada uno de mis sueños y será así hasta el último día de mi vida", comenzó diciendo en su publicación.

"Descansá en paz pa, estaremos siempre juntos. Lo infinito trasciende, nuestro amor también. Nos volveremos a encontrar. Que brille más que nunca tu luz. Amor. Papá". cerró la publicación que recibió muchos mensajes de amor.

Por otro lado, el hermano de Sergio y su abogado estarían haciendo todo lo necesario para demandar al teatro Mercedes Sosa de Tucumán donde se produjo la caída del cantante hace un año atrás. La familia del cantante asegura que el lugar no contaba con las habilitaciones correspondientes.