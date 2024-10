El exitoso cantante y compositor de 26 años, Shawn Mendes, es reconocido a nivel internacional no solamente por su exitosa carrera musical, sino que también por haber tenido una relación de dos años con una colega del ambiente como lo es Camila Cabello que había manifestado en marzo de este año: "No encajábamos, algo no estaba bien. No era lo correcto. Afortunadamente, estaba en un momento de mi vida en el que me costó menos tiempo darme cuenta de eso". Lo cierto es que ambos no están juntos desde 2021 y que cada uno continuó con sus vidas al punto de que este 28 de octubre, en medio de un show, el oriundo de Canadá habló acerca de su sexualidad y sorprendió con su declaración.

La sorprendente confesión de Shawn Mendes sobre su orientación sexual: qué dijo

La expareja de Camila Cabello y cantante nacido en Canadá, Shawn Mendes, viene desarrollando una serie de shows y en el que realizó este lunes 28 de octubre se dio una particularidad que sorprendió a todos los fanáticos presentes en el Red Rocks Amphitheatre, en Colorado (Estados Unidos), pero también a los que lo siguen desde otras partes del mundo debido a una declaración que hizo en vivo y que no tardó en viralizarse en redes.

En el desarrollo de su gira denominada 'For Friends and Family', el compositor se tomó un tiempo para sincerarse acerca de algo que durante años se especuló y tiene relación con su elección sexual. “Desde que era muy joven, ha existido esta conversación sobre mi sexualidad, y la gente ha estado hablando de eso por mucho tiempo”, comenzó diciendo en esta sintonía el joven e 26 años.

Posteriormente, según lo que se puede ver y escuchar en el video de Tiktok que se viralizó Shawn Mendes profundizó en la cuestión y aseguró que “la verdad es que, al igual que todos, aún estoy descubriéndola". Además, hizo hincapié en las complicaciones y el tiempo que puede tardar en descubrirlo debido a la presión que está presente en la sociedad y que lo rodea por su imagen pública: "Se siente realmente aterrador porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto".

Dando claras muestras de que continúa buscando su orientación sexual, el artista reconoció: "La sexualidad es algo muy complejo y hermoso, y es muy difícil ponerlo en cajas". Nuevamente puso el foco en las especulaciones realizadas sobre su elección y comentó: "Siempre me pareció una intrusión en algo muy personal, algo que estaba intentando descubrir dentro de mí, y que aún sigo descubriendo”. Para concluir, Shawn Mendes, mientras el público lo ovacionaba de manera considerable, afirmó: "Estoy tratando de ser valiente y permitirme ser humano, y sentir cosas. Y eso es todo lo que diré sobre el tema por ahora”.

