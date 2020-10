Lali Espósito, la intermediaria entre la pelea entre Nico Vázquez y Stéfano De Gregorio

La semana pasada, un gesto 2.0 de Nico Vázquez a Agustín Sierra desencadenó una verdadera polémica cuando Stéfano De Gregorio lo trató de "caretón".

“El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”, escribió el actor en su cuenta de Twitter refrescando la disputa que había tenido Vázquez con Sierra hace algunos años y que según el participante del Cantando 2020 ya estaba saldada. “La verdad es que no sé que pasó entre ellos, es un tema que no me compete. Stéfano, ustedes saben, es un hermano para mí, lo amo. Pero no puedo responder por lo que dice y por lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó de esa manera es un tema suyo. Nico es una persona que quiero mucho y que fue muy importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un problema que lo hablamos con los años y lo resolvimos en privado”, fue la aclaración de "Cachete".

“Ya está, gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar. No tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie. Solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó. Ya aclararemos todo en privado. Fin”, escribió De Gregorio, quien luego de cruzó con Accardi.

En medio de este cruce, Nico apareció y dijo lo suyo: “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”, le contestó y aseguró que además si él habla habrá mucha gente descontenta.

Tras la pelea en redes, Ángel de Brito confirmó que Lali Espósito se metió en la pelea de ambos y que actuó de intermediaria: “Lo cagó un poco a pedos a Yeyo”, aseguró el periodista sobre la charla que tuvieron Lali y Stéfano. “Te fuiste de boca. No era para este momento”, le habría dicho.

“También habló con Nico, porque es muy amiga de él y de Gime”, agregó el conductor de LAM.