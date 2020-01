Furiosa e indignada Lara Bernasconi hizo su descargo tras la polémica del cordero

Ya pasaron dos días desde que el video del cordero que fue arrojado de un helicóptero a una pileta se hiciera viral y llovieran las criticas y las acusaciones y el tema parece no tener fin. El animal cayó el la piscina de la casa de Punta del Este de Lara Bernasconi (39) y su marido Federico Alvarez Castillo y ambos (padres de Iñaki de dos años) recibieron amenazas de muerte.

Indignada, hoy la modelo dialogó con Tomás Dente de "Nosotros a la Mañana" y se despachó con todo: "Estamos viviendo una pesadilla cuando nosotros no hicimos nada, pero ya se va a aclarar todo. Por ahora no voy a hablar. Perdonen, pero tenemos nuestro tiempo y estamos pensando cómo actuar. Ya nos mataron sin merecerlo”, comenzó diciendo.

Además afirmó: "Acá hay mucha envidia, hay trolls, amenazas de vida. No vamos a hablar hasta que consideremos que sea prudente. Nuestra trayectoria nos avala. Vayan a las villas tucumanas, donde alimento a más de 30.500 personas por día con el Banco de Alimentos. Todos los veganos que nos amenazan de muerte no son tan pacíficos, es muy raro su pensamiento. Es mucha violencia amenazar a toda la familia por algo que no hicimos. Qué miedo tener esa gente en nuestro país". Durísima.