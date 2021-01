Las separaciones de 2020: las parejas que no resistieron la cuarentena

Fue un año atípico y el encierro generó que algunas parejas de famosos decidieron poner punto final a su relación. En algunos casos el aislamiento provocó una fuerte unión pero otras celebridades no corrieron la misma suerte.

A continuación hacemos un resumen de las separaciones más emblemáticas.

Una historia con final feliz

Marcelo Tinelli y Guille Valdés decidieron anunciar su separación de manera sorpresiva a finales de junio. Con un escueto comunicado, el líder de Laflia confirmó lo que algunos empezaban a sospechar.

"Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos. Después de estos casi ocho años hermosos que vivimos sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado [Lolo] que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento, los quiero", explicó el conductor en su cuenta de Instagram.

De esta manera, las especulaciones sobre los motivos de esta ruptura comenzaron a correr. Primero, se dijo que el mal vínculo de Guillermina con una de las hijas de Tinelli sería la causa principal, otros aseguraban que el desgaste propio de lo rutina los llevó a tan terminante relación.

Meses después de este anuncio, las aguas se calmaron y el amor los volvió a unir. Aunque intentaron ocultarlo, ambos comenzaron a aparecer en la distintas publicaciones de sus redes sociales hasta que las pruebas se hicieron evidentes. "Estamos reconciliados", anunció "El cabezón" en ese momento para despejar cualquier duda. El amor, triunfó otra vez.

La rutina pudo con ellos

Una de las parejas "nuevas" del 2020 tuvo su final abrupto a inicios de la pandemia. Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su ruptura con Juan Martín del Potro a menos de un año de su inicio. "Es un momento de incertidumbre, de reflexión. Con Juan veníamos medio raro. Tuvimos un momento en el que no estábamos escuchando. En ese momento pensé en focalizar en mí, con cosas que me hagan bien. En el medio vino mi mamá", dijo a inicios de mayo.

"Hay cosas que en el amor la vivimos diferentes. Ya estábamos conviviendo. Fue una relación muy intensa, todo muy rápido. Nos separamos, los dos creemos que es lo mejor", agregó en diálogo con LAM.

Después de estas declaraciones, "Delpo" se dedicó de lleno a su recuperación de la rodilla y Jujuy encontró el amor en un joven polista, Jerónimo del Carril.

Una gran sorpresa

La pareja de Lali Espósito y Santiago Mocorrea era una de las más consolidadas del ambiente. Pero después de cinco años de amor, la cantante anunció de manera sorpresiva que esta relación idílica había terminado. Sin vueltas, la actriz confirmó en su Twitter que con el productor habían decidido tomar caminos diferentes.

"Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier mal entendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy", expresó la actriz de 28 años en su cuenta.

Instalada en Madrid, Lali siguió con el rodaje de Sky Rojo donde habría encontrado la diversión en manos del director, David Victori.

"Es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio", dijo Lali en Teleshow sobre este affaire.

Caminos diferentes

Camila Cavallo y Mariano Martínez son parte del amplio lista de separaciones de este 2020. La pareja decidió confirmar la distancia a mediados de año aunque, según su versión, fue antes del aislamiento que tomaron la iniciativa de alejarse. “Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante”, contó la modelo a Gente después de la ruptura.

"Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No, nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional", agregó.