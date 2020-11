Latin Grammy 2020: Karol Sevilla revela cómo será esperada la gala de la música

Este jueves 19 de noviembre los Latin Grammy realizarán su tan esperada ceremonia. En un año especialmente complicado por la pandemia del Covid-19, la gala tendrá grandes sorpresas y presentaciones de streaming con artistas que brindarán shows por todo Latinoamérica.

La cantante Karol Sevilla será una de las figuras que junto a las presentadoras Lety Sahagún y de Anaís Castro, con quienes estará en el pre show de la entrega que comenzarán a las 20,30 hora local en donde revelarán las grandes sorpresas que deparará la velada que tiene como favoritos a J Balvin, Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA, entre los más nominados.



"Yo estoy muy feliz de estar como invitada y en este contexto nuestra misión es llevarle la diversión a sus casas y eso está muy bueno. Creo que se la van a pasar muy bien.

Es un evento en donde la música es muy importante y poder premiar a esta gente que lo da todo es increíble, es una palmadita en la espalda para los que nos dedicamos a esto. Los artistas nominados son un ejemplo a seguir y me resulta muy emocionante poder ser parte y tener el apoyo de Lety Sahagún y de Anaís Castro", dijo Sevilla en una charla previa al show, en donde tendrá el honor de estar, desde otro lado, cubriendo la ceremonia.

"Todo lo que ocurrió este año desbloqueó posibilidades que antes no imaginábamos, no sólo estos eventos, sino las entrevistas, los junkets de prensa, en números musicales por ejemplo me parece una locura. Esto llegó para quedarse y hay que rescatarlo en este año que fue muy lamentable", destacó por su parte Anaís Castro.



Uno de los premios más codiciados es el que corresponde al Álbum del Año, que en esta ocasión tiene como aspirantes a J Balvin (Colores), Bad Bunny (YHLQMDLG), y una colaboración entre ambos (Oasis), además está Carlos Vives (Cumbiana), Ricky Martin (Pausa), Kenny García (Mesa para dos), Camilo (Por primera vez), Jesse & Joy (Aire), Natalia Lafourcade (Un canto por México vol.1), y Fito Paez (La conquista del espacio).

Los nuevos intérpretes también tienen galardón asegurado para festejar a quienes hacen sus primeras armas en la música. El premio al Mejor Nuevo Artista saldrá de entre Anuel AA, Rauw Alejandro, Mike Bahía, Cazzu, Conociendo Rusia, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Pitizion, y Wos. "Estoy muy fan de Cazzu y espero que gane en mejor artista nuevo. Sus canciones suenan mucho y tienen tanto poder. Me gusta mucho y es lo que más está sonando en mi playlist", confesó Karol sobre la artista argentina que se convirtió en toda una revelación.

Mujeres en escena

Teniendo en cuenta la gran variedad de músicas que tendrán los Grammys este año, las presentadoras hablaron de la presencia femenina cada vez más creciente en estas premiaciones. "Es super cool que las mujeres nos podamos unir en estas premiaciones y dejar nuestra huella uniéndonos y siendo compañeras", destacó Karol.

"El trabajo que vienen haciendo las músicas latinas es muy importante, mostrando el poder que tiene el feminismo, esto no va a parar", agregó por su parte Anaís mientras que Lety Sahagún fue por más: "Hay una gran lucha que aún se debe librar en la industria, porque la mayoría de las nominaciones principales son hombres y es una lucha que debemos seguir librando para llegar a un nivel de igualdad, para abrir más espacios…"



En este sentido, la veterana presentadora continuó: "Creo que muchas veces incomodando podemos hacernos escuchar nuestra voz….lo que hace Mon Laferte, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que hizo Residente en sus inicios, denunciando injusticias. Si ellos tienen este impacto en tantas personas, ¿por qué no utilizarlo para otras causas?", destacó.