Laurita Fernádez envuelta en una dura acusación de su mejor amigo, Pepe Ochoa

Laurita Fernández y Pepe Ochoa, eran como hermanos, pero algo pasó que la estrecha relación se vio afectada . Y aunque en su momento, las malas lenguas le atribuyeron toda la culpa a Fede Bal, el propio actor, salió a contar toda la verdad.

"Él fue el que me dio una mano cuando quedé sin trabajo. Había audicionado para una de las revistas de Carmen y como no quedé, le dije que aunque sea me pusieran a servir café. Y así terminé siendo asistente de Santiago", comenzó diciendo.

En cuando a su relación con la bailarina, fue muy tajante y detalló sin pelos en la lengua: "No somos más amigos pero no fui yo el que tomó la decisión. Hasta que ella se sumó a 'Sugar' estábamos muy bien pero después, no tuvimos más relación".

Lo que Pepe dejó entrever es que la balaría se le había subido la fama a la cabeza: "Yo le hablaba pero ella no me respondió más. Soy un tipo que pone a la gente en el lugar que se merece y si no me contestaba más, no somos más amigos. Capaz se enojó por algo, pero no lo sé porque nunca pude sentarme a hablar con ella".

Y cerró: "De mi parte, está todo bien. Laburo en radio, no tengo ningún problema personal... ella fue la que me hizo el vacío".