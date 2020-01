Laurita Fernández y Nicolás Cabré cuentan cómo duermen y la relación de ella con Rufina

En una entrevista exclusiva con CARAS, Nicollas Cabré y Laurita Fernández, revelan los secretos de su convivencia y cómo es ella con Rufina la niña que el actor tuvo con Eugenia "la China" Suárez. Aquí el extracto de la entrevista...

— No es la primera convivencia en Mar del Plata. ¿Qué cosa ya saben que no les funciona?

LF: — Yo soy muy friolenta, cierro todo.

NC: — Ahí tenemos otro opuesto.

LF: — Él es muy caluroso. Si es por el duerme con las ventanas abiertas, ventilador, aire. Le gusta que te corra el viento y te pegue en la cara. Y yo voy atrás y cierro todas las ventanas, y él las abre. Y a mí el aire me hace bolsa la garganta y no me gusta.

—¿Y quién cede?

NC: — ¡Yo duermo afuera! Igual a veces exagero ahí, en invierno tengo calor. Entonces ella duerme con todo el acolchado y yo duermo afuera de la cama porque me muero de calor.

—¿La llegada de Rufina a la costa corta un poco con la rutina?

NC: — Rufi te pone en otro lugar directamente. Obviamente tenes que pensar en otra cosa y la tenes que entretener. ¡Ahí sí no te podes olvidar de la comida! También hay más juego y ese momentito de la siesta no siempre existe. Para mí es hermoso, es esa cosa que dormís menos pero no te das cuenta. Disfruto mucho de mi compañerita.

—¿Qué le provoca ser testigo de la complicidad entre su hija y Laurita?

NC: — A mí me mata de la alegría, a veces las veo desde lejos, las escucho en la cocina y pienso: “¿De qué estarán hablando?” También hacen planes donde me quedo un poco afuera pero me gusta meterme, molestarlas. Las disfruto de a una, de a dos, de lejos, cuando hacemos el abrazo de a tres. Me llenan la vida de felicidad. Ellas juegan y se me cae la baba. Que se busquen, me da paz, tranquilidad y me hace sonreír.

—¿Esa paz también tiene que ver con la armonía que existe entre la mamá, la “China” Suárez, y su pareja?

NC: — Es fundamental la armonía en todo sentido, porque la prioridad es Rufi. Uno puede lidiar con algunas cosas y puede llevarse con desacuerdos o lo que sea pero los chicos son chicos.

—¿Siempre fue así, Laurita?

LF: — Yo tampoco tengo tanto trato, los que tienen trato diario son los papás. Después hay obviamente buena onda y respeto. Y todo se vive con naturalidad, con buena onda y armonía. Como hija de padres separados celebro escuchar y ver esa buena onda que tienen porque le hace bien a la nena. Y es lindo quienes estamos acompañando de los dos lados podamos contribuir a esa felicidad. No solamente soy su novia y vivo con el sino también con ella y se transformó en parte de mi vida y de mi día a día. Para mí era fundamental que se viviera con naturalidad y que nada sea forzado.

— Rufina ya tiene a su hermana, Magnolia, de parte de su mamá. ¿Pide un hermano?

NC: — No, Rufi es feliz. A lo mejor está pendiente y lo espera. Creo que le encantaría porque le encantan los nenes pero todavía no lo pidió.

LF: — Pero muy de refilón, dijo: “Si algún día tengo un hermanito le voy a prestar mi habitación”. Tiro ese comentario al aire, al pasar.

NC: — Y el que lo agarra lo agarra.

LF:— Pero también disfruta mucho su reinado, que todas las miradas sean para ella. Por más que es una nena recontra generosa y cuando visitamos amigos es la niñera de los hijos de mis amigas.

— Nicolás no se caracteriza por exponer su intimidad. ¿Todavía le cuesta lidiar con los posteos de Instagram donde se la muestra a su hija?

NC: — No es lo que más me agrada la exposición pero no depende solo siempre de lo que a uno le agrade y al otro no. Tenes que llegar al medio y hay cosas que tenes que aceptar. Hay que dar y recibir, son consensos y cosas que tenes que escuchar del otro lado y a veces ceder.

LF: — Yo le voy enseñando de a poco qué es un boomerang, los filtros. Me divierto mucho con él que no entiende medio ese mundo.

NC: — En cualquier momento tendré, tengo que empezar a aggiornarme. Más porque Rufi está creciendo y no me puedo quedar tan afuera. Y también hay cosas que tenés que controlar.

