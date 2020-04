Laurita Fernández volvió a su casa y habló del confuso episodio de Cabré en el supermercado

Desde hace dos semanas, Laurita Fernández y Nicolás Cabré estuvieron viviendo juntos en cuarentena debido a una complicación en el departamento de la bailarina tras la rotura de un caño, sin embargo, el último traspié del actor dejó en evidencia que la rubia ya volvió a su hogar, como luego lo confirmó a través de las redes.

“Aleluya, habemus agua. 8 horas laburando estuvo el plomero. Ahora tengo que limpiar todo, lo cual me parece un planazo”, escribió Laurita en Instagram junto a una foto del arreglo de la cañería.

La noticia de que la joven se había mudado también se conoció involuntariamente por un problema que tuvo su pareja, Cabré al intentar hacer las compras junto a su hija Rufina en un supermercado de Pilar, al que no lo dejaron entrar por estar con la pequeña. Fue el periodista Chiche Gelblung quien mostró la imagen. “Ese señor está haciendo la cola en Jumbo de Pilar para entrar al supermercado a comprar. Se trata de Nicolás Cabré y lo echaron porque estaba con la hija”, contó. "Dijo que no tenía con quien dejarla porque la mamá no estaba porque está separado”, agregó al respecto.

En medio de su mudanza, Laurita fue consultada sobre este episodio y el por qué Cabré estaba solo al momento de intentar hacer las compras. "Es que me volví a mi casa porque ya arreglaron el caño de agua que se había roto en el edificio", le dijo la actriz al sitio Ciudad Magazine.