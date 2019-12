¡Alerta fashionista! Leo Messi y sus amigos sorprendieron con sus looks "universitarios"

Además de ser un referente en el mundo del fútbol, Leo Messi marca tendencia en cuanto a sus looks. Esta vez, La Pulga fue fotografiado junto a sus amigos del Barcelona luciendo looks engamados de camino a Madrid donde se enfrentarán al Atlético de Madrid por la Liga Santander 2019.

Se trata de unos diseños que hizo el diseñador newyorkino, Thom Browne, quién realizó estas piezas especialmente para los jugadores. Chaqueta del tipo universitaria gris y detalles en blanco, con chaleco y camisa a tono, y pantalón en color tierra.

Muy canchero, Leo desplegó toda su facha junto a Luis Suárez, Arturo Vidal y Antoine Griezmann.

“Con este acuerdo nuestros futbolistas seguirán siendo referentes tanto dentro del campo como fuera”, señaló uno de los voceros del club catalán sobre la alianza que el Barcelona tiene con el diseñador.

Browne nació en Pensilvania, Estados Unidos, en 1965. Desde pequeño mostró interés por la moda y el deporte. Mientras estudiaba economía en la universidad era atleta del equipo de natación y tras obtener su título se mudó a Nueva York para trabajar de vendedor de Giorgio Armani.

Poco tiempo después fue elegido por Ralph Lauren para dirigir una de sus divisiones, donde trabajó durante varios años. En 2011 decidió lanzar su propia empresa. Ubicó la primera tienda en el West Village de Nueva York y comenzó las ventas con solo cinco modelos de traje a medida para hombres.

Durante los siguientes diez años sumó vestidos de mujer y accesorios a su catálogo mientras obtenía el reconocimiento de sus pares en diferentes desfiles y pasarelas. Ha sido reconocido con importantes premios de la industria, como el CFDA Menswear Designer of the Year, GQ Designer of the Year, FIT Couture Council Award y el Cooper Hewitt National Design Award. Actualmente la marca se vende en más de 300 tiendas de cuarenta países.

También cuenta con locales propios en Nueva York, Londres, Milán, Tokio, Hong Kong, China, Singapur y Corea del Sur. Tras el acuerdo con el Barcelona en julio, el 85% de las acciones de la compañía fue adquirido por la firma italiana Ermenegildo Zegna Group por 500 millones de dólares y se espera que las ganancias de este año superen los 100 millones de dólares.