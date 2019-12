Martín Baclini confesó que fingió su relación con Cinthia: "Sostuve la mentira por respeto a ella"

Si bien Martín Baclini y Cinthia Fernández estuvieron en crisis y habían terminado su relación hace ya algunos meses, la pareja decidió mantenerlo en secreto para que no peligre su continuidad en el Bailando, ciclo conducido por Marcelo Tinelli que tuvieron que abandonar en los últimos días tras ser eliminados. Más tranquilo y sin presiones, ahora el empresario rosarino reveló toda la verdad sobre su vínculo con la panelista de LAM.

En ese sentido, en diálogo con Ángel de Brito, el ex de Fernández se sinceró sobre cómo fue el fin del noviazgo con la bailarina: "Yo sostuve esto por dos meses por respeto a ella, porque es una mujer del medio y me costaba un montón entrar a la pista y no poder decir nada", confesó en LAM.

"El click más importante que me pasó en el Bailando fue cuando un día estaba comiendo una empanada con dos amigos y me entra un mensaje que decía que Cinthia había renunciado y no me lo había dicho. Ahí pasó algo. Desde ese día nunca más pudimos equilibrar el barco", dijo Martín.

Por último, al ser consultado por el conductor sobre si el amor ya se había terminado, Baclini fue contundente:"Yo hoy te digo que sí, no estamos juntos. Hay amor desde otro lado. Hubo un desgaste lógico de todo".