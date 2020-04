Lizy Tagliani habló de su boda y contó detalles de la fiesta

Lizy Tagliani confirmó su boda con Leo Alturria a un año del inicio de su relación. La conductora hizo el anuncio mediante sus redes sociales pero después dio detalles de cómo será la gran celebración.

"Siempre cuando termino el programa nos ponemos a hablar con Leo antes de irme a casa. Hablábamos de que yo lo amo tanto que nuestra relación ya va mas allá del amor, voy a estar siempre para él. Cuando llego a casa, me clavé dos platos de comida, una siesta y cuando me despierto a las 6 de la tarde veo que tenia miles de mensajes de Whatsapp, entre ellos varios de Leo con una propuesta un poco más formal que la de Instagram. Fue más una declaración, reafirmando todo lo que habíamos hablado a la salida del canal. Fue tan hermoso que me encanto, enseguida lo subí a las redes", expresó emocionada.