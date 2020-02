Lizy Tagliani sorprendió con un duro testimonio en las redes

View this post on Instagram

Es largo pero lo que siento últimamente y lo quería compartir... lo escribí así como venga con los términos que usaba mi mamá "haiga dea manices guevo" jajajja.. esta escrito con amor y respeto. Ojalá sea así interpretado. En la tercera foto termina la frase "si se puede educar siempre" jajajja soy de madera.