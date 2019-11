Lola Latorre desató la furia de Mariela Anchipi, ella le respondió y Yanina Latorre la atendió

Luego de vencer a varios pesos pesados en el voto telefónico del "Súper Bailando" Lola Latorre, la hija de Diego Latorre y Yanina, participó de un móvil para "Los Angeles a la Mañana", el programa en dónde su madre es panelista y declaró: "¿Por qué no convocan a un jurado más actuales. Ay... Ahora me estoy arrepintiendo. Lo que yo digo es un jurado, ay cómo uso la palabra, un jurado más joven. Flor Vigna, Flor Torrente, Sofi Morandi y yo somos gente a las que no nos divierte lo mismo que a ustedes. Estaría bueno que evalúen personas más jóvenes. Quizás no tienen tanta trayectoria o experiencia, pero estaría bueno”.

Muchos se sorprendieron por las picantes declaraciones de la joven y Mariela Anchipi luego de escucharla disparó con todo contra la participante: "¡Qué atrevida! Que primero aprenda a bailar”, dijo la esposa de Dady Brieva en "Por si las moscas" y agregó: "Ella no estuvo cuando estuvo Moria, Nacha, Solita, Pachano, gente más grande que la de hoy. El mundo no es solamente para los jóvenes, Lolita. Además Pampita y Ángel son jóvenes, así que es una atrevida Lolita”, cerró.

Esta mañana, la mediática esposa del exjugador de fútbol y madre de Lola tuvo la oportunidad de escuchar lo que declaró Anchipi y recogió el guante y salió con los tapones de punta a defender a su niña: "Lola no habló de vejez, no dijo nada malo. No entiendo porque la ataca así, lo único que tengo para decirle a ella es que es una ignorante. Chau Besitos Anchipi".