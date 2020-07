Lorena Liggi vende verduras para sobrevivir

Lorena Liggi, ex vedette , dejó de lado el glamour de la revista para afrontar la crisis que trajo la pandemia. Después de una exitosa temporada en Mar del Plata, la productora encaró un nuevo proyecto.

Según reveló en Nosotros a la mañana, la empresaria se puso al hombro el plan "La huella de tu huerta" , una pyme en la que reparte frutas y verduras a domicilio. Cada mañana a las 3, Lorena se levanta para viajar al Mercado Central y así elegir sus productos.

"Es muy sacrificado, no me quejo para nada, pero arrancamos muy temprano el viernes y seleccionamos la mercadería. Fue gracioso el primer día porque caí y no nos conocía nadie. Con mi forma de vestir, rubia, fue raro. ¡Pero me atendieron súper bien! Pedimos que nos orienten y ahora ya soy experta", reveló.

"Hace años que junto a mi marido tenemos nuestra propia productora, producimos nuestros propios espectáculos o hacemos shows y eventos empresariales, cosas que hoy no se pueden hacer. Terminamos la temporada, que nos fue muy bien en Mar del Plata, llegamos acá y nos encontramos con que no podíamos trabajar", dijo y agregó: "Soy muy buena administrando y el primer tiempo llegaba bien con todo. Pero llegó un momento hace dos meses en que dije a este ritmo no puedo tirar".