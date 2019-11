Lourdes Sánchez recordó el episodio que casi la llevó a la muerte

Lourdes Sánchez (33) estuvo en la mesa de Mirtha Legrand (92) el domingo y habló de la difícil circunstancia que vivió hace algunas semanas atrás cuando tuvo que ser operada de urgencia. Fue un caso de vida o muerte por lo que la madre de Valentín Prada no tuvo la opción de elegir; el fin de semana resultó más que emotivo para la morocha ya que conmemoró uno de los momentos más severos de vida.

“La realidad es que me dieron un antibiótico que no era porque pensaron que era una gastroenteritis. Entonces, el cuadro era otro, yo tenía una infección en el útero y ese antibiótico tapó por unos días el diagnóstico, la infección llegó a las trompas de Falopio, por lo que me las tuvieron que sacar", explicó la mujer del Chato Prada (52) en "Almorzando con Mirtha Legrand".

Luego continuó: "Esa infección también tocó el apéndice. Entré al quirófano por una hora y salí en cinco porque había una infección muy grande, con mucho pus y había que limpiar todo. Se llegó a tiempo porque si esperaban un día más quizá la infección me perforaba un intestino y la historia era otra cosa".

‘Lourdes, te podrías haber muerto’, argumentó que fue lo que le dijo su médica al salir del quirófano y agregó: "Nunca me lo voy a olvidar, se me heló la sangre. A partir de ahí, dije ‘listo, vivo la vida’". Es por eso que, además, manifestó que vuelve al Súper Bailando y la hará en el ritmo de la bachata.