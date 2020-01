Luciano Castro pidió que no hablen de sus fotos hot en Mar del Plata

Luciano Castro hizo un particular pedido a sus colegas y solicitó que se eliminen algunos monólogos que mencionan la circulación de sus fotos hot entre los chistes que se realizan en las obras teatrales.

Según informaron en Los ángeles de la mañana, el actor se enteró que Moldavsky en su obra, Moldavsky Reperfilado hace mención a la difusión de sus fotos y pidió que no bromeen con eso. Lo mismo sucedió con Flor de la V, quien protagoniza La fiesta inolvidable.

Sin embargo, también aseguraron que en su propio espectáculo, Desnudos, también se hicieron chistes al respecto. Tal como informaron en el programa de Ángel de Brito, Luciano Cáceres hizo una broma en este sentido y fue rápidamente "censurado" por Sabrina Rojas, quien también integra el show.

"Vi que hacía una seña y le pedí yo mismo que no bromee sobre eso", contó Rojas en diálogo con Majo Martino.

Días atrás, Rojas se refirió también a estos entredichos y aseguró: "Eso va en el buen gusto de cada uno. No sé a quién se están refiriendo puntualmente ahora pero sé que hubo algo con Moldavsky que Luciano lo llamó y lo hablaron. Cuando una persona sufre por eso, ya no va el chiste. Cuando fue algo que lastimó, no está bueno", remató.