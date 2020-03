Luis Novaresio y Braulio Bauab disfrutaron como "chicos" en el parque

View this post on Instagram

Tiene, necesariamente, el delirio de lo lúdico. Tienen la irreverencia de ser cómplices y el sueño soñado que acaricia con las manos lo que apenas se imaginaba. Tiene paz, luz, sol, viento, marea, mito y magia, descanso y zozobra, red y abismo. Tiene eso. Lo que ves. Lo que yo veo, viéndote. Tiene licencia para disparatar eternidad pero verdad de presente bien vivo. Sube y baja. Sube. Subimos. Suben. Como la bandera que cantaba Mercedes, la negra, sin más ansias que aquel abrazo y besos que nadie puede más que nosotros. Nadie. O no lo viste anoche? Inempardables. Nuestros. De nadie màs. @braulio_inm