Luisana Lopilato hizo otro vivo con Michael Bublé y habló de la polémica

Luisana Lopilato volvió a hacer un contundente descargo después de la polémica por el vivo que hizo con Michael Bublé en Instagram en donde se muestra al músico en una actitud que muchos juzgaron como violenta cuando "codea" a su mujer antes de comenzar la emisión.

En un nuevo vivo que hizo junto a su esposo, la actriz aseguró: “Necesito hablarle a mi gente antes de empezar. Quiero decirles a todos, porque veo que ya hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro”.

En ese sentido, continuó: “Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso", cerró poniéndole fin a las especulaciones.