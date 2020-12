Malena Narvay habló de su nuevo romance tras la filtración de fotos

Malena Narvay se convirtió otra vez en foco de diversos rumores después de la circulación de imágenes que la muestran junto a Leo Cepeha, influencer y DJ.

Lo cierto es que, tras la difusión de estas pruebas, la joven rompió el silencio y se refirió a estas versiones. Sin dar mayores detalles, la actriz y cantante respondió las dudas de sus seguidores sobre este amorío.

"¿Estás enamorada?" le preguntó un follower y ella contestó con ironía. "De mi cangurito", dijo haciendo referencia a su perrito.

Luego, un usuario disparó de manera directa. "¿Estás de novia reina?, le dijo el fan y ella no dudó: "No rey".

"No fue una relación sana"

A casi un año de su separación con Julián Serrano, Malena Narvay se animó a hablar de los motivos que llevaron a la ruptura. "La decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”, aseguró en una antigua entrevista.

“Fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien”.