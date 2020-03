María Julia Oliván conmovió con su reflexión en el primer día de clases de Antonio, su hijo

View this post on Instagram

Por qué publico tantas terapias y rutinas de Antonio? No crean que yo no me cuestiono la exposición pública y sobretodo porque la decisión la tomamos sus padres sin discutirla con él. Por qué, entonces? Porque sólo los papás y mamás que tenemos desafíos de cualquier tipo con nuestros hijos sabemos que necesitamos como el aire que respiramos, la fuerza para el día a día, la inspiración y la paciencia para decodificar lenguajes no hablados de corrido, para, finalmente saber cómo ayudar a nuestros nenes. La templanza para encontrar el mejor equipo para nuestros hijos sorteando a los oportunistas. Por eso, cuando estoy con fuerza les muestro todo lo que conseguimos en equipo y con enorme esfuerzo. Porque lo que vale, cuesta. Y así como podrán leer apenas una muestra de los cientos de mensajes que recibimos por semana y me hablan de lo que les gusta vernos y leernos, así tambien ustedes nos dan fuerza a nosotros. También les aclaro que sólo grabo a Antonio cuando me deja ya q cuando quiere estar a solas sin grabaciones ni testigos me dice “este trabajito terminó” que es una frase que usa mucho en TCC. El círculo virtuoso antes que el círculo vicioso. FocaliZar en los logros y la belleza de la diversidad antes que rendirnos en las trabas que tenemos en el camino de las cuestas que nos tocan subir. Sus mensajes y su cariño nos empujan. Por eso compartimos nuestros desafíos con ustedes. #familiaazul #autism #seamable conocé los #derechosdelosniños #noterindas #dontgiveup #cea @lulividalautismo @lic.sabrinacorsi @soniareij @gerry_gavini @hacerlazos @marianaberisso @aguitasnatacion @escueladeequitacionhipocampo @cecialais