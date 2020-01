La respuesta de Mariana Brey tras la polémica con Pampita

Mariana Brey generó gran revuelo cuando contó en Los Ángeles de la Mañana que Pampita había discutido a los gritos con Roberto García Moritán en las calles de Punta del Este.

En medio de los rumores, la top salió a responderle con dureza. A través de instagram y con unas fotos sonrientes, Pampita escribió: "Al que es feliz, se le nota. No critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode".

Ahora, fue Brey la que, lejos de quedarse atrás, le respondió a la morocha con un contundente e irónico mensaje, Imitándola, Mariana compartió una foto suya muy sonriente y como epígrafe escribió: "Al que es feliz, no le importan las críticas, ni la envidia, ni las peleas, ni los que joden. Se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo".