Mariana Brey terminó el año angustiada: el mal momento de la "angelita"

Mariana Brey hizo el balance de año en LAM y estalló en llanto al contar el duro momento que atraviesa, preocupada por la salud de su mamá.

"Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, le hicieron puntos de sutura. Le hicieron tomografía. Lo que pasó fue que viví mucho de lo que hemos hecho cobertura en este año y lo vi de cerca. Sentí miedo por mi mamá y al covid; más allá de lo que le pasó, tiene un brazo comprometido y definiremos si se tiene que operar o no, porque tiene una fractura en el codo y la muñeca, y por suerte esta consciente", reveló entre lágrimas en el programa de Ángel de Brito.

" Pero la quiero sacar ya de ahí, porque le tengo miedo al covid. Vi mucha gente ayer hisopándose, gente que la está pasando mal. Teniendo la posibilidad de una clínica privada que, al menos en la apariencia, la salud parece ser más efectiva o más cuidada", agregó.

"Estuve reflexionando toda la noche, prácticamente no dormí, y sentí que mi mamá, como tantas personas de tercera edad que estuvieron todo el año sin movimiento, cuando empezó a moverse, empezó a caerse. No es la primera caída del año. Tiene 73 años y no tiene problemas de salud, pero en el año tuvo fisura en las costillas, hace unas semanas se cayó en el pasto de la casa de mi hermana", confesó.