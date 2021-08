Mariana Genesio Peña apostó a un rotundo cambio de look

Tras su escandalosa salida de La Academia, donde fue acusada de maleducada por su coach, Mariana Genesio Peña tiene nuevos proyectos laborales y para esto decidió apostar a un cambio.

La modelo y actriz, de 40 años, se entregó a las manos del estilista Cristian Rey quien le propuso un cambio total de color acompañado por un corte "roto".

Mariana Genesio Peña cambió el rubio por un cobre dorado que completó con un corte "roto".

Mar quedó fascinada con el resultado y Rey, quien fue el autor de esta renovación, se manifestó: ""Hola cobre dorado, gran cambio para estar muy cool!!!", el profesional detalló qué fue lo que le hizo: "Color entero y un corte roto".

Mariana Genesio Peña se fue de La Academia en medio de un escándalo: "Tenés poca educación"

Tiempo atrás, Mariana Genesio Peña fue la protagonista de un escándalo en La Academia por su abrupta salida. Es que según ella misma explicó, tenía que dejar de competir por otro trabajo que le surgió y del cual tuvo que mantener confidencialidad hasta el momento.



"Me guardé la información de que lamentablemente me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo, tengo que cumplir con un compromiso laboral que estaba previsto desde un comienzo”, sostuvo la actriz quien detalló que prefirió guardar el secreto hasta que el proyecto no se concretara. “Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos al mismo tiempo”.

