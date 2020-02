Mariana Genesio Peña hizo estallar las redes con un súper desnudo

Mariana Genesio Peña atraviesa una etapa de cambios profundos. La actriz, que se lució por su papel de Emma en Pequeña Victoria, hizo una profunda reflexión en las redes sociales que acompañó con un desnudo total.

Sin tapujos, la diosa compartió una foto sin ropa recostada en una reposera. "Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón. Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo", dijo Mariana en el post e hizo una divertida mención a Calu Rivero, quien se cambió su nombre a Dignity. "Llámenme Dignity ( ja bromita. Te amo Calu) call me Nudity! #thisisme Las cosas que hacía para que la vayan a ver al cierre del FiBA", cerró.

Tras la separación del cineasta Nicolás Giacobone, tras 11 años de amor, la morocha fue vinculada al periodista Lucas Bertero con quien fue vista en un bar de Las Cañitas.

Antes fueron a ver juntos a ver la función de Una Semana Nada Más, la obra que protagonizan Nicolás Vázquez, Flor Vigna y Benjamín Rojas en El Nacional.

En el teatro fue el lugar en el que se conocieron por primera vez. El año pasado fueron a ver Las Mujeres de Superman, y allí fueron presentados por el director Sebastián Pajoni.

Lo cierto es que, tras estos rumores, el periodista salió a aclarar que "sólo eran amigos".

Si el río suena...