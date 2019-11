Mariana Genesio Peña confirmó su separación de Nicolás Giacobone

Mariana Genesio Peña está cerrando su año laboral de la mejor manera. Sin embargo, en el plano personal la actriz no estaría atravesando un gran momento ya que se habría separado de Nicolás Giacobone, con quien compartía su vida desde 2008.

Hace algunos días, la chica del momento estuvo presente en El Diario de Mariana, donde en un mano a mano con Mariana Fabbiani habría confirmado su ruptura con el exitoso guionista argentino, ganador de un premio Oscar en 2015 por la película Birdman. "Yo antes de estar con Nico había tenido relaciones con hombres que si me podían esconder en la guantera del auto lo hacían. Y no era porque no estuvieran enamorados, sino porque no tenían los cojones suficientes como para enfrentar a la sociedad y decir: 'Esta es mi mujer'. En cambio él me presentó orgulloso frente a la mirada del mundo entero", había confesado la actriz en una entrevista en 2018, cuando aún se encontraba en la relación.

Mariana no solo derribó un montón de prejuicios de la mano de Giacobone, también Mariana está haciendo estragos en la TV, ya que se consagra como la actriz trans que conquistó el corazón de cientos de argentinos: "Por primera vez en la historia de la tv argentina de aire, en el prime time, en el canal líder... una mujer trans hizo el amor con un hombre que la ama. Para mí es un inmenso honor interpretar a Emma con todo lo que viene significando profesionalmente y, también socialmente", expresó luego de protagonizar una tierna y hot escena de sexo junto a Facundo Arana.