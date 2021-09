Marianela Pedano, Maru de Chiquititas, se casó: mirá su álbum de bodas

Marianela Pedano, quien le dio vida a la dulce "Maru" en "Chiquititas", acaba de pasar por el altar. La exestrella infantil se casó tras 11 años en pareja con el padre de sus hijos.

Marianela, quien se alejó de la actuación tras participar en "Cebollitas" y que ahora trabaja como vendedora, se casó con Martín Barone, el papá de sus hijos Catalina y Vito. Fue una ceremonia en el registro civil para luego tener un fiesta familiar al aire libre.



"¡Me casé! Con Martín estamos juntos hace 11 años, nos amamos y estamos por ir a vivir afuera del país", contó en un live de Instagram.



Luego, la exactriz compartió el álbum de su boda junto a varias postales con los detalles de el atuendo que eligió para este día y las decoraciones para la celebración.



"Un día mágico... Gracias a todos por estar y por sus buenos deseos", describió Marianela en una de sus publicaciones en Instagram.

Previo a esto, la exestrella infantil había relatado cómo su marido pedía su mano: "Mi marido me hizo una declaración de amor de novela, me dio el anillo delante de nuestra familia y fue increíble. No me lo esperaba, fue realmente una sorpresa. Él quería hablar, yo le hice un chiste y le tiré: 'Ay, dale, ¿ahora que ya tenemos fecha me vas a proponer casamiento?'. Empezó a dar todo el discurso y yo casi me muero de amor. Yo estaba crota, tipo ama de casa, pero la escena fue hermosa", contó sobre la propuesta.



Marianela como "Maru" en "Chiquititas".