Marley habló de las ventajas de ser un "papá soltero"

Marley disfruta cada día más de la paternidad de Mirko. Más de una vez reconoció que, durante los primeros meses de vida de su hijo, se sintió un poco saturado por la responsabilidad, pero que con el tiempo logró adaptarse sin ningún tipo de problemas. Así y todo, admite que no todo es color de rosas y que a medida que el nene se hace más grande, las situaciones son un poco más complicadas.

"Lo mejor es que recibís el amor por triple, todo es hacia mí. A su vez, esto mismo hace que no consiga pausa y no pueda delegar un poco. Desde que me despierto lo tengo a upa y estoy con él hasta que se duerme. Tengo gente que me ayuda, pero él quiere hacer todo conmigo", relató en una reciente entrevista. Y aunque la nota fue muy linda, hubo una frase que generó polémica en las redes sociales. "Lo mejor es que recibís el amor por triple, todo es hacia mí". La declaración fue interpretada, en las redes y algunos colegas, como un gesto de egoísmo.

“Soy bastante despreocupado con respecto a mí mismo, suelo caerme, porque nunca presto atención a mi alrededor. Sin embargo, cuando estoy con él, tengo cincuenta alarmas en la cabeza, todo lo veo como un peligro de que le pueda pasar algo. Desde que soy papá estoy mucho más miedoso. Antes no me importaba nada de nada. Nunca sentí un amor tan fuerte como el que siento por Mirko”, cerró en una entrevista para la Revista Hola.