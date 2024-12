En un giro inesperado, Mirko, el hijo de Marley, decidió no acompañar a su papá en uno de los momentos más trascendentales para la familia: el nacimiento de Milenka, su hermanita, que nacerá en Estados Unidos a través de subrogación de vientre. El conductor, visiblemente emocionado, compartió los detalles de esta decisión durante una entrevista desde el aeropuerto de Ezeiza.

Marley está viviendo la cuenta regresiva para la llegada de su segunda hija, un sueño que se concreta tras años de planificación. Milenka, al igual que Mirko, será fruto de la subrogación de vientre en Estados Unidos. Según explicó el conductor, su estadía en el país norteamericano se extenderá varias semanas: “Está calculado que Milenka nazca la primera semana de enero. Luego, me quedo dos semanas, como mínimo, esperando el certificado de nacimiento. Después viajaremos a Dallas para tramitar su pasaporte”.

A pesar de la alegría que rodea esta nueva etapa, Marley reveló que no todo es color de rosa dentro de su hogar. Mirko, quien hasta ahora había sido el centro absoluto de las atenciones, enfrenta un proceso de adaptación emocional ante la llegada de su hermana menor.

Los celos de Mirko: un obstáculo inesperado

La decisión de Mirko de no viajar con Marley a Estados Unidos sorprendió a muchos. Según relató el conductor, el niño de seis años, conocido por su carisma y espontaneidad, se encuentra lidiando con celos propios de su edad.

“Mirko está muy celoso. Hasta ahora ve a Milenka como una competencia. No la quiere ver, no la quiere conocer. Él mismo se bajó del viaje. Ya estaba sacado el pasaje”, confesó Marley con cierta mezcla de tristeza y comprensión. Este comportamiento no es extraño en niños que enfrentan la llegada de un nuevo miembro a la familia. Los celos suelen ser una respuesta natural al temor de perder exclusividad en el cariño de los padres.

“Estoy nervioso. Es la primera vez que es un parto natural. La otra vez fue una cesárea programada. Ayer fue la última ecografía. Ya está lista”, comentó con una sonrisa que delataba ansiedad y felicidad.

A pesar de los desafíos que implica esta etapa, Marley confía en que la relación entre Mirko y Milenka se fortalecerá con el tiempo. El conductor, quien siempre ha mostrado una conexión especial con su hijo mayor, planea hacer todo lo posible para que Mirko acepte a su hermana.

