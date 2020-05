Fuerte mensaje de Martín Baclini: "No tenemos que soportar todo"

En medio de la polémica por su participación en el Bailando, Martín Baclini compartió un contundente mensaje en sus redes sociales.

Mediante Insta Stories, el empresario se refirió a su presente pero también le dedicó algunas líneas a Cinthia Fernández. "Ama tu forma de ser: nadie dijo que tenías que caerle bien a todo el mundo. Uno aprende a no ir adonde no lo invitan y a dejar de invitar a quien nunca viene. No tenemos que soportar todo. La paciencia tiene un límite y la vida está hecha para ser vivida, no soportada. Todos tenemos un límite, todos tenemos un punto en el que dijimos, hasta aquí; y cuando se llega ahí, ya no hay vuelta atrás. Me gusta darle a la gente lo mejor de mi, y no me importa cuántas veces no lo valoren. Porque uno comparte lo que llevan por dentro y ellos te van a extrañar cuando le falte lo que tu les dabas. La gente que te quiere mucho, cuando lo pasa bien, desea que estés ahí", comienza su descargo.

"Quién no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera si gritás. Quién te quiere entender, te entiende, incluso si no hablás. A veces dónde menos buscamos es dónde más encontramos, y de quién menos esperábamos es de quién más recibimos", continúa.

Mientras define su futuro en el Bailando, tras la renuncia de su novia, Agustina Agazzani, algunas versiones aseguran que su paso por el ciclo está en veremos.

"Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismo. Un buen sitio es que dos personas se encuentren cuando ni siquiera se estaban buscando. Lo bueno de ser sincero y decir las cosas en la cara, es que disminuyan las sonrisas fingidas. Por eso, no importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste. Ten presente que el cuerpo necesita descanso. La mente necesita paz. El corazón necesita alegrías", cerró.