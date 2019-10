Martín Redrado rompió el silencio: "No es cierto que soy el padre de la hija de Luciana"

Esta mañana, Luis Ventura aseguró que tiene importantes datos sobre quién es el verdadero padre biológico de Matilda, la hija de Luciana Salazar. Según el periodista, Martín Redrado es el papá de la pequeña y aseguró que si lo llevan a juicio podría solicitar el ADN como prueba.

Luego de que la noticia contada por Ventura recorra los medios, CARAS fue en busca de la palabra oficial de Redrado, quien siempre atento respondió el llamado de este portal: ¿Martín es verdad lo que dice Ventura sobre tu paternidad de Matilda? preguntamos y él enseguida dio su versión: "No, para nada. No es cierto lo que se dijo, lo que se dice o lo que dijeron. Que quede claro que no es cierto", respondió el economista de muy buen humor y además agregó: "Hace dos años Luciana le aclaró este tema a otro periodista de la revista en una nota que brindó. No hay mucho más que aclarar", cerró.