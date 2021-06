Masterchef Celebrity 2: la complicidad de Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa en una peleada definición

Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa compitieron en la gran final de "Masterchef Celebrity", que comenzó este miércoles pero que se definirá el jueves, cuando se conozca al ganador.

Tras la eliminación de Sol Pérez, Gastón y Georgina cocinaron mano a mano enfrentándose por el premio de $1.200.000 y la beca en una importante escuela de cocina internacional.

Pese a que eran rivales en la cocina, el miércoles por la noche los dos finalistas dieron clase de compañerismo. Gastón, frente a Georgina, tuvo palabras muy tiernas: "Te amo, sos más que una tía, una madre, me acompañaste, me cuidaste, para mi ya ganamos los dos. No más que eso. Te amo".

Tras escuchar a su compañero, Barbarossa expresó emocionada: "Te quiero, te amo, nos reímos y lloramos desde que llegamos esta mañana. Sos un sol. Vos creciste un montón. Para mi que algo tomó... Sos genial".

Cómo será el final de MasterChef Celebrity 2

A diferencia de la primera temporada, la final de MasterChef Celebrity 2 se dividirá en dos emisiones que saldrán este miércoles a las 22.30 donde Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa deberán hacer una serie de platos finales.

Pero esta decisión es a prueba de ansiosos porque se revelará el ganador el jueves a las 22, antes del primer programa de La voz argentina.

Según revelaron en Intrusos, esta estrategia es para dejar una buena base de rating al nuevo reality de Telefe, que tendrá a Ricardo Montaner, Lali Espósito, La Sole y Mau y Ricky como protagonistas.

Tal como informaron en el programa de América, aún no se sabe el ganador del certamen porque la emisión de esta noche se grabó durante la jornada.