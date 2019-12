Mati Napp hizo una tremenda confesión sobre su separación de Flor Vigna

El romance entre Flor Vigna y Mati Napp duró un suspiro pero intenso. La actriz y el coach se conocieron en Showmatch, donde tuvieron que trabajar juntos. Durante su estadía en el certamen la pareja debió atravesar momentos duros,

"Es la primera vez que mezclé lo personal con lo profesional y ahí fue cuando realmente me desequilibré un poco. No me arrepiento de nada, pero me afectó", explicó el coreógrafo en diálogo con Siempre Show.

Napp aseguró que buscó ayuda después de la ruptura: "Una vez que me separo de ella, hay que ocuparse de uno mismo. De estar con gente que te quiere y que te tira la mejor onda. Hablé con un coach de la vida que busca que estés bien, para que me ayude a manejar esta situación. Es un coach muy capo que me dijo que uno tiene que disfrutar".

"La realidad es que cuando me separé de Flor, lo único que hacía era pensar en ella. ¿Si me rompió el corazón? No sé porque tampoco es que estuvimos una vida. Claramente, quedé golpeado. Pero también se me mezcló mucho lo personal con lo profesional. Ahí es cuando sentí que estaba fallando",cerró.